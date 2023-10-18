أكد سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم أن مبادرة «الحزام والطريق» هي مبادرة تنموية تتوافق مع رؤية «كويت جديدة».



جاء ذلك خلال مشاركة السفير الناجم ممثلا للكويت في احتفالية إطلاق كتاب رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ ضمن فعاليات المنتدى الثالث لمبادرة «الحزام والطريق» والذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة.



وقال السفير الناجم، في اتصال مع «كونا»، إن «هذه المبادرة تشكل فرصة حقيقية لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية تسهم في ازدهار الاقتصاد العالمي».



وأضاف أن الكويت أول دولة في الشرق الأوسط تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في إطار مبادرة «الحزام والطريق» بعد إعلانها في شهر سبتمبر 2013.



وأكد الناجم عمق العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة لأكثر من 50 عاما التي تربط الكويت والصين والتي توجت أخيرا بزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى الصين والتي تم من خلالها ترسيخ آفاق التعاون وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات. كما أكد حرص الكويت على شراكتها الاستراتيجية مع الصين وعلى السبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. يذكر أن الصين وقعت في إطار مبادرة «الحزام والطريق» أكثر من 200 اتفاقية تعاون مع أكثر من 150 دولة وأكثر من أربعين منظمة دولية بشأن البناء المشترك ما خلق نحو 420 ألف فرصة عمل في البلدان المشاركة في المبادرة. وتحتفل الصين اليوم بالذكرى العاشرة لمبادرة «الحزام والطريق» عبر إقامة المنتدى الثالث للمبادرة بحضور الرئيس الصيني ورؤساء عدد من الدول ومسؤولين من أكثر من 90 دولة.