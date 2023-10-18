بشرى شعبان



افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية مكتب خدمة المواطن ضمن مركز الخدمات المتكاملة التابع لوزارة المواصلات في مدينة غرب عبدالله المبارك.



وقال وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري إن الوزارة ملتزمة بتطبيق تعليمات مجلس الوزراء بشأن افتتاح مراكز الخدمات والمباني العامة التابعة لها في المناطق السكنية الجديدة.



وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الخدمات الجديدة للمواطنين سواء كبار السن أو الأماكن الترفيهية مثل المقاهي الشعبية وغيرها في المدن الجديدة.



وعلى هامش الافتتاح، دشنت وزارة الشؤون مبادرة معنوية للتأكيد على أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما وقع المشاركون في المبادرة على جدارية خاصة تحمل خارطة فلسطين وعلمي الكويت وفلسطين بهدف كتابة عبارات وكلمات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني والتأكيد على الموقف الحكومي الداعم للأشقاء في فلسطين.