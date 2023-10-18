قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن ووافدين من تهمة التزوير بمحرر بنكي وتهمة غسيل الأموال بمبلغ 174 ألف دينار، وذلك بعد مرافعة ودفاع المحامي حسين العصفور ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وعدم معقولية الواقعة وانتفاء أركان الجريمتين للمتهم.

وقد جاء ذلك استنادا الى الدفاع المقدم من المتهمين والذي استجابت له المحكمة، وتمت احالة القضية إلى ادارة الخبراء، بعد ذلك صدر تقرير الخبير بنفي جميع التهم المسندة للمتهمين، وهي جريمة التزوير وغسيل الأموال وإخفاء مصدرها، وتبين ان كل تلك الادعاءات جاءت مرسلة ولا يساندها أي دليل، خاصة بعد تقديم دفاع المتهمين فواتير وإيصالات بالحوالات البنكية والميزانيات المعتمدة من قبل مدققين ماليين مختصين بذلك بناء على قرارات وحدة غسيل الأموال.