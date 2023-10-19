وقعت وزارة التعليم العالي أمس الأربعاء بروتوكول تعاون مع شركة الخطوط الجوية الكويتية بمجال ابتعاث الطلبة الراغبين في دراسة رخصة الطيران التجاري ضمن بعثات الوزارة. وقالت وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم في تصريح صحافي على هامش التوقيع، إن هذه الاتفاقية تعد خطوة رائدة ومشجعة للطلبة الراغبين في دراسة رخصة الطيران التجاري، في إطار دعم الشباب الكويتي وتنمية مهاراتهم وتمكينهم بمجال الطيران. وأضافت الملحم أن الاتفاقية تأتي كذلك في إطار الاستثمار في الجيل الجديد وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية وتنمية رأس المال البشري لنهضة البلاد. وأوضحت أن الوزارة تمنح الطلبة المرشحين من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية بعثة دراسية لمدة 24 شهرا وفقا للخطة المعتمدة من قبل الجهتين.



وبينت أن وزارة التعليم العالي تقوم بتحمل نفقات الابتعاث في حدود الميزانية العامة المدرجة من قبل وزارة المالية لنفقات الطلبة المبتعثين وتبعا للحاجة الفعلية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، والتي يتم الاتفاق عليها سنويا ولمدة ثلاث سنوات.



وأشارت إلى أن الخطوط الكويتية ستشرف على اختيار الطلبة الراغبين في الدراسة وفق الاشتراطات الأكاديمية والعلمية والاختبارات المقررة المحددة من قبلهم بالتوافق مع وزارة التعليم العالي.



حضر التوقيع الوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالإنابة وفاء الصراف ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان ونائب مدير العمليات لتدريب الأطقم بالشركة الكابتن سلطان السلمان.