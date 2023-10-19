

أدان رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري المجازر الصهيونية الوحشية والبربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب المحاصر في غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف ما بين شهيد وجريح من الأطفال والنساء والشيوخ.



وقال الدوسري إن آلة الحرب الإسرائيلية تستخدم في قتل الأبرياء وتدمير وحرق وهدم المباني أشد الأسلحة الفتاكة والطيران ضد المدنيين العزل، ولاسيما مجزرة العدوان الوحشي على مستشفى المعمداني في غزة التي وقع خلالها أكثر من 1200 شهيد وجريح.



وطالب الدوسري كل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية والمهنية بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة خاصة بعد قطع المياه والكهرباء.



كما طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.