أكد ديوان المحاسبة الحرص على تعزيز العمل الرقابي الخليجي عبر الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى كل جهاز رقابي وكذلك الجهات المشمولة بالرقابة.



جاء ذلك في بيان صحافي للديوان بمناسبة مشاركته أمس الأربعاء بالاجتماع الـ 20 لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط.



ونقل البيان عن كبير المدققين في إدارة الرقابة على الأداء في الديوان حصة المشعان قولها إن الاجتماع أقر أربع توصيات هي إقرار الخطة التشغيلية (2023-2025) لتدريب مدققي الأجهزة الرقابية للدول الأعضاء ومقترح تحديث اللائحة التنظيمية لمسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة.



وأضافت المشعان أن التوصيات تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة تنمية (الانتوساي) ومكتبة (الملك فهد) الوطنية واعتماد تحديث بعض أدلة الرقابة المشتركة كدليل الرقابة على الأداء ودليل الرقابة على تقنية المعلومات ودليل الرقابة على أعمال الخصخصة ودليل رقابة الحوكمة ودليل التدقيق على المشروعات العامة.



وأوضحت أن دواوين الرقابة الخليجية تسعى لتحقيق مستوى عال من الجودة في تنفيذ أعمال الرقابة في تلك المجالات الحيوية بما يحقق المزيد من المهنية والشفافية مبينة أنه تمت الموافقة على مقترح إعداد دراسة عن واقع الأدلة الصادرة ومدى الاستفادة منها وتطويرها مستقبلا.