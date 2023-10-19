قيرغيزيا - ثامر السليم



اختتمت جمعية الصفا الإنسانية رحلتها الخيرية الرابعة عشرة لمتبرعيها وداعميها من المحسنين والمحسنات والجهات الرسمية، حيث شارك وفد رحلة «شركاء الخير 14» في افتتاح المشاريع النوعية والتنموية التي تم تدشينها في جمهورية قيرغيزيا خلال الفترة من 11 إلى 16 الجاري، حرصا منها على إبراز وتعزيز شفافية العمل الخيري الكويتي، بجانب التأكيد على أن «المتبرعين هم شركاء الخير وصناع النجاح».



من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع في تصريح صحافي عن سعادته بتكلل هذه الرحلة بالنجاح والتميز، مبينا أنها تميزت بحضور شخصيات ورموز دينية من الكويت وثلة من المحسنين والمحسنات ومجموعة من القنوات والصحف والإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد الشايع أن الجهود الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في صناعة الخير، كما أن لها السبق والريادة في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيرا إلى أن الصفا الإنسانية افتتحت خلال هذه الرحلة الخيرية 8 مشاريع نوعية متميزة، ومن ذلك افتتاح ورشة تدريب مهني باسم فريدة ومي وأمل يعقوب النفيسي، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى أمل ومي يعقوب النفيسي للطوارئ وافتتاح قرية الأمل للأرامل ومسجد ومركز جاسر الجاسر لتحفيظ القرآن الكريم بجنوب قيرغيزيا بالإضافة إلى افتتاح شبكة مياه حصة الجمعة وافتتاح مسجد الحبشي بالإضافة الى افتتاح مجتمع تعليمي مهني متكامل لأم حسام الخرافي.



ولفت الى أنه تم افتتاح شبكة مياه تخدم أكثر من ثمانية آلاف نسمة وهذه الشبكة تعد من الضروريات اللي يحتاجها أهل القرية، مؤكدا أن هذا يعتبر انجازا وبصمة طيبة من الكويت إلى الأهالي في هذه القرية الصغيرة، لافتا إلى أن هذا يدل على أهمية التعاون وكذلك الألفة وأن نكون كالجسد الواحد.



وتابع قائلا: أما المشروع الآخر فكان مجمعا تعليميا متكاملا يشمل مسجدا ودارا لتحفيظ القرآن وكذلك مركزا للتدريب المهني لتعليم الكمبيوتر والحلاقة والخياطة للمتبرعة أم حسام الخرافي، مشيرا إلى أننا افتتحنا مركزا لتحفيظ القرآن الكريم له أهمية كبيرة في حياة أهل هذه القرية النائية من إقامة الصلوات الخمس وتحفيظ القرآن والتقاء أهل القرية واجتماعهم على ذكر الله والدعوة إليه.



وفي الختام، تقدم الشايع بالشكر لعموم الوفد المشارك في رحلة شركاء الخير الرابعة عشرة وعموم المحسنين والمحسنات والمشايخ والداعمين والناشطين والإعلاميين والجهات الإعلامية المصاحبة وبينها «الأنباء» على دعمهم مسيرة الخير والعطاء في جمعية الصفا الإنسانية، داعيا الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يثقل بها موازين حسنات الجميع في جنته ودار كرامته.