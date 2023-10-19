وصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام مساء أمس استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي، وهي البطولة المستحدثة من قبل «كاف»، بينما تقام مباراة العودة في 24 أكتوبر بالقاهرة. وحرص مسؤولو النادي على توفير رحلة طيران خاصة لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد والتعب من طول رحلة السفر.



وكان الفريق قد تدرب صباح أمس بمشاركة اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من مشاركتهم مع منتخب مصر في ‏معسكره الأخير بالإمارات وهم: محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومروان عطية وأحمد كوكا.



وقد عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة، كما أدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏



إلى ذلك، أعلنت اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة عماد البناني عن آخر الاستعدادات للمعركة الانتخابية على مختلف مقاعد مجلس إدارة القلعة البيضاء، ويبدأ التصويت صباح غد الجمعة باللجان الانتخابية المقامة بملعب عبداللطيف أبورجيلة.



وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين وعددهم 5 مرشحين لمقعد الرئاسة، و3 مرشحين على منصب النائب، و6 مرشحين على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحا على العضوية فوق السن، وأخيرا 14 مرشحا على العضوية تحت السن.



في إطار آخر، نفى وليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر الأخبار والشائعات التي انتشرت بوسائل الإعلام عن مفاوضات قطبي الكرة المصرية لاستقدام لاعبه عمر كمال عبدالواحد، وأكد أن إدارة ناديه لم تتلق حتى الآن أي عروض رسمية أو اتصالات من الأهلي أو الزمالك لضم الظهير الأيمن الدولي للفريق.



من ناحية أخرى، رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز جدولة مستحقاته المالية المتأخرة لدى فريقه السابق الزمالك.



وحصل باتشيكو على قرار من غرفة فض المنازعات في «فيفا» بأحقية حصوله على 1.4 مليون دولار، بينما تقدم الزمالك بطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية «كأس».



وأكد مصدر مقرب من باتشيكو أنه وافق منذ فترة على جدولة المستحقات بل وتنازل عن جزء منها، لكن الزمالك لم يلتزم بسداد المستحقات للمدرب البرتغالي.