عوض المنتخب الألماني مستضيف كأس أوروبا 2024 لكرة القدم تأخره، ليتعادل أمام المكسيك 2-2 في مباراة دولية ودية في مدينة فيلادلفيا الأميركية أمس الأول. سجل هدفي المكسيك كل من أورييل انتونا (37) واريك سانشيس (47)، مقابل أنتونيو روديغر (25) والبديل نيكلاس فولكروغ (51) لـ «دي مانشافت». دخل المنتخب الألماني الى مباراته الثانية في جولته الأميركية واثقا، بعد فوزه على الولايات المتحدة 3-1 السبت، وهو كان الأول للمدرب يوليان ناغلسمان على رأس المنتخب بعد تعيينه خلفا لهانزي فليك الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي اثر خسارة قاسية أمام اليابان 1-4.



وبدا أن أبطال العالم 4 مرات في جهوزية تامة لمواصلة استعادة التوازن، حيث افتتح مدافع ريال مدريد الإسباني، رودريغر، التسجيل (25).



وظنت بطلة العالم 4 مرات انها انتزعت التقدم بهدفين في الدقيقة 37 عن طريق المهاجم المخضرم توماس مولر، إلا ان هدفه ألغي بداعي التسلل.



وعادلت المكسيك النتيجة من هجمة مرتدة سريعة عن طريق أنتونا اثر تمريرة عرضية من هيرفينغ لوسانو، قبل ان يمنحه سانشيز التقدم بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني (47). وأنقذ البديل فولكروغ، ناغلسمان، من تلقي الخسارة الأولى بعدما سجل من مسافة قريبة هدف التعادل (51).