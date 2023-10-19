حقق المنتخب الأميركي فوزا ساحقا على حساب ضيفه الغاني برباعية نظيفة أمس الأول في مباراة دولية ودية في كرة القدم في ناشفيل.



وسجل مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني جيوفاني رينا، العائد الى التشكيلة الأساسية للمنتخب الأميركي للمرة الاولى بعد خلافه العلني مع المدرب غريغ برهالتر عقب نهاية كأس العالم العام الماضي في قطر، بداية قوية مسجلا هدفين (10 و39)، فيما أضاف كريستيان بوليسيك (19 من ركلة جزاء)، وفولارين بالوغون (22) الهدفين الآخرين.



وافتتح رينا التسجيل بعد 10 دقائق من إنهاء رائع بعد عمل جيد لبالوغون على الجهة اليمنى، قبل أن يضيف لاعب ميلان الايطالي بوليسيك الثاني من ركلة جزاء اثر تدخل عنيف من المدافع الغاني غيديون منساه على تيم وياه (19).



وواصل المنتخب الاميركي اندفاعاته في الشوط الاول رافعا النتيجة الى 3-0 بعد جهد مذهل من وياه الذي تخطى احد اللاعبين الغانيين على الجهة اليمنى ثم مرر الى بالوغون الذي استدار على نفسه وسدد مباشرة في المرمى (22).



وأضاف أصحاب الأرض الرابع قبل نهاية الشوط الأول بواسطة رينا (39).



وجاء الشوط الثاني دون أهداف بعدما فعلت تبديلات المدرب الأميركي فعلتها بإخراج رينا وبالوغون وبوليسيك، فتراجعت الخطورة الهجومية للفريق.