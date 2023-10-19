تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم خسارته الودية الثالثة مذ تسلم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المهام الفنية، وجاءت على يد منتخب مالي 1-3 أمس الأول على ملعب بورتيماو بالبرتغال في ختام معسكره الإعدادي.



سجل موسى دومبيا (14) وهماري تراوري (42) ولاسين سينايكو (71) أهداف مالي، فيما سجل هدف «الأخضر» سالم الدوسري (58).



وخاضت السعودية تحت إشراف مانشيني، مدرب إيطاليا السابق، 4 مباريات ودية، خسرت منها ثلاثا أمام كوستاريكا 1-3، كوريا الجنوبية 0-1 في مدينة نيوكاسل الإنجليزية سبتمبر الماضي، ومالي 1-3، فيما تعادلت بشق الأنفس مع نيجيريا 2-2.



وصدم مانشيني (58 عاما) الذي حل بدلا منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديدا بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها «ويمبلي».



وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام في صفقة سيتقاضى بموجبها حتى 30 مليون يورو سنويا وفق التقديرات الإعلامية.



ويستعد المنتخب السعودي لتصفيات مونديال 2026، حيث يواجه باكستان والأردن في نوفمبر المقبل، قبل مشاركته في كأس آسيا التي تستضيفها قطر يناير المقبل.



وتلعب السعودية في المجموعة السادسة في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات تايلند وقرغيزستان وسلطنة عُمان، آملة إحراز لقبها الرابع بعد 1984 و1988 و1996.