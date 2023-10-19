أوقف نادي نيس الفرنسي مدافعه الجزائري يوسف عطال «حتى إشعار آخر» على خلفية مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة «الدفاع عن الإرهاب» و«معاداة السامية» في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس. ورغم أن الدولي الجزائري سارع الى حذف المنشور والاعتذار، أوضح النادي في بيان صحافي أنه اختار معاقبته قبل تلك التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية «نظرا لطبيعة المنشور وخطورته».



واستدعي عطال الذي كان مع منتخب بلاده منذ التاسع من أكتوبر وهي الفترة التي نشر فيها المنشور المثير للجدل، فور عودته إلى نيس من قبل مسؤولي النادي الذين تحدثوا معه. وأوضح النادي «نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة»، مؤكدا «التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى». وفي منشور جديد الأحد، اعتذر عطال قائلا «أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك»، مضيفا: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا.