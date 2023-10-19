

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.



وأشاد الوزير بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة والعاملون فيها على الأرض في فلسطين، مقدما خالص التعازي والمواساة في الأرواح التي زهقت لموظفي الوكالة الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية العشوائية الأخيرة في قطاع غزة، مستفسرا عن سير العمليات التي تقوم بها الوكالة حاليا تجاه مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على الأرض.



من جانبه، قدم لازاريني شرحا للخطوات التي تتخذها الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاه الأشقاء الفلسطينيين والعمليات الإغاثية وإيصال المساعدات لمحتاجيها، معربا عن الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية عبر منافذ آمنة ومصونة دوليا.



وأكد وزير الخارجية تضامن الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة خاصة في ظل المعاناة وتفاقمها جراء التطورات المأساوية الراهنة، مشددا كذلك على ضرورة تكافل المجتمع الدولي تجاه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدعم ضمان استمرار تمويل أنشطة الوكالة وبرامجها وأعمالها مما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى حتمية تضافر الجهود الدولية للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. وأكد الشيخ سالم العبدالله، خلال الاتصال، على ضرورة وقف القتال والعمل على ضمان عدم انتشاره وتوسع دائرة الصراع إلى جبهات أخرى وحماية المدنيين وصون الأرواح وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.



ودعا وزير الخارجية كذلك إلى حتمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون ارتفاع وتيرة العنف والتصعيد واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية دون ازدواجية للمعايير في التعاطي مع هذه القضية المصيرية.