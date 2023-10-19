التطورات الحاصلة في علم التسويق في الآونة الأخير تتطلب جهداً أكبرمن قادة المؤسسات الخيرية في العالم العربي والإسلامي لمواكبتها



تحت اسم «رحلة التسويق» وبدعوة كريمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، يتوجه المدرب والمستشار د.مبارك سالم العازمي ممثلا عن الكويت لدولة قطر الشقيقة لتقديم كورس تدريبي عن التسويق ضمن البرنامج التدريبي «الابداع في تسويق مشاريع مؤسسات الزكاة»، الذي تنظمه إدارة شؤون الزكاة بقطر التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة والموجه لقادة المؤسسات الخيرية بدول مجلس التعاون.



ويضم البرنامج عددا كبيرا من قادة المؤسسات الخيرية بدول مجلس التعاون الخليجي.



ويركز على الأساليب الإبداعية في تسويق برامج الزكاة وتطور التسويق.



وقال المدير العام لجمعية انسان الخيرية د.مبارك العازمي: ان التطورات الحاصلة في علم التسويق في الآونة الأخير تتطلب جهدا أكبر من قادة المؤسسات الخيرية في العالم العربي والإسلامي لمواكبة هذا التطور فالآن هناك نظريات التحول الرقمي وكيف تستطيع المؤسسات الخيرية إدارة مواردها وتطويرها من خلال التحول رقميا لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات والانتشار وتحقيق أعظم الأثر في حياة المستفيدين.



وأيضا الآن مع الثورة الثالثة في الانترنت ودخول الذكاء الاصطناعي في التسويق يجب على الجمعيات الخيرية مواكبة هذا التطور التسويقي الكبير فالآن بإمكان المؤسسة الخيرية إدارة حملة كاملة عن طريق أداة شات جي بي تي او غوغل بارد، فهذه الأدوات تحدد سعة السوق الخيري والفئة المستهدفة وتقوم بعمل أبحاث وتوجهنا الي أفضل المنصات التي يجب ان تستخدم في الحملات وكم نصرف على هذه الحملات.



كما انه توجد منصات مثل ميد جيرني تخرج لنا تصاميم فنية وغيرها من المنصات التي تطور من عمل المؤسسات الخيرية.



وأضاف ان المنهج الذي وضعه سيركز على التالي:



تعريف وجوهر التسويق.



ورحلة التسويق وتطوره عبر 70 عاما.



التسويقي الاستراتيجي.



والتسويق التكتيكي.



والتسويق بالمؤسسات الخيرية والفارق بينه وبين التسويق بالشركات.



ونماذج من حملات خيرية بالكويت.



يذكر ان د.مبارك سالم العازمي قد تولى عدة مناصب بقطاع العمل الخيري بالكويت آخرها منصب المدير العام لجمعية إنسان الخيرية.