صرف دعم العمالة الوطنية مرتبط بتاريخ سريان الترخيص التجاري

تقديم الطلب يكون عبر تعبئة نموذج إلكتروني ثم الحضور للإدارة



بشرى شعبان



كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن انه منذ بدء تنفيذ قرار صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر في الثامن من أكتوبر الجاري استقبلت إدارة عمل الفروانية 400 صاحب عمل لفتح ملف. وأكدت المزيد في تصريح لـ «الأنباء» قيام إدارة المزايا المالية المتواجدة في إدارة عمل الفروانية بالرد على 500 استفسار بشكل مباشر الى جانب الرد على الكثير من الاستفسارات عبر «التواصل الاجتماعي»، مبينة أن الاجراء الواحد الذي يتطلب حضور صاحب العمل الى الإدارة هو فتح الملف ولا يأخذ اكثر من دقيقتين.



ولفتت إلى أن كل ادارات الهيئة لا تشهد أي ازدحام وما يقارب 90 إلى 95% من اجراءات «القوى العاملة» الكترونية، وهذا سهل كثيرا على المراجعين، لافتة الى ان تقديم الطلب يكون عبر تعبئة نموذج خاص الكترونيا ثم الحضور الى الإدارة لفتح الملف، مؤكدة ان صاحب المشروع يستطيع تقديم الطلب في أي وقت، وليس أثناء الدوام الرسمي فقط، أما زيارة الإدارة لفتح الملف فيكون خلال أوقات الدوام الرسمي فقط. وذكرت أن القرار الخاص بصرف دعم العمالة الوطنية للمشاريع متناهية الصغر غير محدد بفترة ومتاح دائما، موضحة أن الصرف مرتبط بتاريخ سريان الرخصة التجارية، وهناك ربط الكتروني بين الهيئة ووزارة التجارة، متمنية من أصحاب الأعمال التأكد من سريان الترخيص لكي لا يتم إيقاف الدعم عنهم.