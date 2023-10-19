

جددت جمعية المهندسين الكويتية شجبها وإدانتها استمرار المجازر المتواصلة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل وبحق الإنسانية جمعاء، معربة عن استغرابها لعدم المسارعة الأممية الى وقف قصف المستشفيات والمدارس وارتكاب الجرائم الصهيونية بحق أشقائنا في غزة المنكوبة.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل إن المهندسين في الكويت يضمون صوتهم إلى صوت الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والإنساني لإدانة هذه المجاز وآخرها القصف الصاروخي على مستشفى المعمداني بوسط غزة والذي أودى بحياة المئات من الأطفال والنساء والشيوخ الجرحى إلى جانب الطواقم الإغاثية العاملة فيه، ونعلن استمرار مشاركتنا في كافة الجهود التي تقوم بها كل الجهات الشعبية والرسمية إدانة واستهجانا لهذه الجرائم بحق الإنسانية جمعاء وليس الشعب الفلسطيني وحده.



وأضاف العتل ان المجتمع الدولي مدعو إلى المسارعة لوقف هذه المجازر بكل الوسائل، ومد يد العون والإغاثة وإحالة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية الى العدالة الدولية.