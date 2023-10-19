

بداح العنزي



أحالت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها برئاسة عضو م.علياء الفارسي اقتراحها بشأن تخصيص أرض لزراعة نخيل التمر شمال البلاد، إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد واستعجال رد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



وقالـت م.الفارســي: بخصوص محضر ورشة العمل الأولى للجنة، فقد أوصت اللجنة بالإحالة للجهاز التنفيذي لتزويد اللجنة بالرأي الفني حول تشكيل لجنة تترأسها بلدية الكويت والإدارات ذات الصلة وجميع الجهات التالية على سبيل المثال: وزارتا الداخلـيـــة والأشغـال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمـكـــيـة، حيث تتبنى اللجنة عملية الوقاية وأعمال التخلص من ظاهرة السافي في المناطق الشديدة والمتوسطة التعرض له والتي حددتها الهيئة العامة للبيئة وكما جاء في محضر الورشة من خلال وضع خطة متكاملة بطرق علمية صحيحة مجدية ومستدامة.