قال المركز المالي الكويتي (المركز) إن إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية بلغت 6.8 مليارات دولار خلال



الـ 9 أشهر الأولى من 2023 من خلال 29 عملية طرح أسهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 56% مقارنة بنفس الفترة من 2022، حيث بلغت آنذاك القيمة الإجمالية للاكتتابات العامة الأولية 15.6 مليار دولار من خلال 30 عملية طرح أسهم.



وأشار تقرير حديث صادر عن «المركز» تحت عنوان «الاكتتابات الأولية العامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023»، إلى أن الإمارات تصدرت الإصدارات الأولية من إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم في منطقة الخليج العربي، حيث تم طرح 4 اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليارات دولار، شكلت 58% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، إلا أنها كانت بانخفاض بلغ 63% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة في عام 2022، وطرحت 3 من إصدارات الاكتتابات الأولية الإماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليارات دولار، فيما تم طرح الاكتتاب الرابع في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 0.2 مليار دولار.



وشهد السوق السعودي 23 إصدارا للاكتتابات الأولية العامة للأسهم بلغت في مجملها 2.4 مليار دولار وممثلة 36% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، إلا أنها سجلت انخفاضا بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وفي سلطنة عُمان، تم طرح اكتتاب أولي عام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار، ما يمثل 4% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية في نفس الفترة.



وسلط تقرير «المركز» الضوء على أعلى الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية من حيث القيمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، إذ تصدر الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أدنوك للغاز الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، حيث بلغت قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار أو ما يوازي 36% من إجمالي قائمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال تلك الفتر، ويمثل الطرح أكبر اكتتاب أولي عام شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث طرحت الشركة 3.84 مليارات سهم أو ما يمثل 5% من رأس المال، والذي لاقى إقبالا كبيرا، فلقد بلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين أكثر من 50 مرة.



وجاء في المرتبة الثانية، الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تم طرح 1.41 مليار سهم أو ما يمثل 19% من رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 771 مليون دولار، والتي مثلت 11% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية خلال هذه الفترة، وتمت تغطية الطرح 163 مرة.



وحل في المرتبة الثالثة الطرح الأولي العام لأسهم شركة بريسايت أيه اي المختصة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي بلغت قيمته الإجمالية للطرح 496 مليون دولار، ما يمثل 7% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية في الأشهر التسعة الأولى، وطرحت الشركة ما يقارب 1.35 مليار سهم أو ما يمثل 32% من رأس المال، وبلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين 136 مرة، فيما تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



وفي المرتبة الرابعة، جاء طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة جمجوم فارما، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح ما يقارب 336 مليون دولار أو 5% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية العامة خلال الفترة، وطرحت الشركة نحو 21 مليون سهم، أو ما يمثل 30% من رأس المال والذي تمت تغطيته من قبل المستثمرين 67 مرة.