أطلقت لجنة الابتكار في شركة البترول الوطنية الكويتية الهاكاثون الرابع لـ «تحدي المصافي» بالإعلان عن برنامج عمل KNPC 2060 بعيد المدى، الذي يسعى إلى رعاية وتشجيع الابتكار وتطوير أدواته، وتكريسه كثقافة يرتكز عليها موظفو الشركة الجدد في أداء أعمالهم، وتنفيذ مهامهم بالطريقة المثلى.



وأكدت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة أحمد الخطيب، في احتفالية جرت بهذه المناسبة في مسرح المبنى الرئيسي للشركة بمدينة الأحمدي أن الشركة تشجع وتدعم الابتكار بهدف تطوير أعمالها، وتعتمد في ذلك على أفكار ورؤى موظفيها المتميزين، منوهة بأهميته كوسيلة فعالة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز.



وأوضحت أن من أهم ميزات الهاكاثون الرابع هي استخدام البيانات الموجودة لدى الشركة، والاستعانة بأحدث التقنيات لمعالجة هذه البيانات، للارتقاء بأعمال الشركة، مؤكدة أن الإدارة العليا منفتحة على كل الأفكار الإبداعية، وتقدم كل الدعم اللازم لتعزيز قدرات موظفي الشركة في سبيل تطوير المصافي ومختلف مرافق الشركة الأخرى.



من جانبه، قال رئيس فريق التطبيقات الشاملة، ورئيس لجنة الابتكار في الشركة بسام الشمري إن اللجنة صممت برنامج KNPC 2060 الابتكاري والتعليمي لتطوير وتنمية قدرات الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في الشركة حديثا والبالغ عددهم 135 موظفا.



وأضاف ان البرنامج يهدف إلى رفع مستوى مهارات الموظفين الجدد وتعزيز قدراتهم على استخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي إيجاد مساحة أكبر للابتكار الذي يمكن الشركة من معالجة التحديات المختلفة في أنشطتها وأعمالها.



هذا، وقد نظمت على هامش الاحتفالية، حلقة نقاشية حول تحولات الطاقة والابتكار في صناعة النفط والغاز، وقد أدارها الشمري، وشارك فيها كل من مدير الصناعة بقسم التكرير في شركة أفيفا البريطانية ستان ديفريس، الذي تناول مسيرة «البترول الوطنية» في تحقيق الاستدامة الذكية، ونائب المدير العام للشرق الأوسط في شركة إيسري الأميركية ريتشارد بادن، الذي تحدث عن الابتكار باستخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافية نحو التحول الرقمي، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة الابتكار شيماء أمين، وعبدالله العتيبي ممثلا للموظفين الجدد، كما شارك في النقاش مدرب الابتكار جاسم المطوع.



ويتنافس في إطار هذا البرنامج 15 فريقا، على رأس كل فريق منها مرشدون فنيون ومرشدو ابتكار.



جدير بالذكر أن الشركة كانت قد أطلقت هاكاثونها الأول على مستوى القطاع النفطي في شهر مايو من 2018.