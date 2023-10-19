يوسف القطامي: السيارة تتمتع بلغة تصميم مختزلة وبسيطة تركز على الأناقة الرياضية والحضور القوي

زيادة طول السيارة بمقدار97 ملم وتعزيز عرضها بمقدار 32 ملم.. وزيادة ارتفاعها بمقدار 36 ملم



باهي أحمد



أطلقت مجموعة علي الغانم وأولاده للسيارات سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة في مناسبة حصرية اقيمت لعرض السيارة في صالة الشركة بمنطقة الشويخ، إذ أصبحت متاحة في الأسواق.



وتعليقا على هذا الحدث، قال الرئيس التنفيذي لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، يوسف القطامي «إنه من دواعي سرورنا أن نطرح لكم الطراز الجديد من الفئة الخامسة الجديدة، حيث تتمتع السيارة بلغة تصميم مختزلة وبسيطة تركز على الأناقة الرياضية والحضور القوي».



وتعد سيارة BMW الفئة الخامسة بحضورها الجديد ونقليتها الفاخرة من أنجح سيارات الـ SEDAN في العالم والأول من نوعه نحو التنقل الفاخر، كما تتميز السيارة بمجموعة كبيرة من الابتكارات الرقمية.



وبالمقارنة بطرازها السابق، تمت زيادة طول السيارة بمقدار97 ملم، تعزيز عرضها بمقدار 32 ملم وزيادة ارتفاعها بمقدار 36 ملم، كما تمت إطالة قاعدة عجلاتها بمقدار 20 ملم.



وتتميز السيارة بواجهة حديثة وترجمة جديدة للمصابيح الأمامية المزدوجة وشبك السيارة، وتعمل عناصر الـ LED كمؤشرات انعطاف ومصابيح قيادة نهارية. ويتميز شبك BMW الكلوي، الذي يظهر بارزا إلى الأمام بمحيط عريض وإضاءة محيطية اختيارية من BMW Iconic Glow.



متعة في القيادة وراحة في التنقل بذوق مبتكر



تضمن مقصورة القيادة في سيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة عددا أقل بكثير من الأزرار وأدوات التحكم مقارنة بالطراز السابق، ويتم تحقيق ذلك من خلال التحول الرقمي للوظائف بشكل مستمر، وتعيد شاشة BMW المقوسة ترجمة أهمية التركيز على السائق بالنسبة للعلامة.



ويتألف نظام العرض الرقمي بالكامل من شاشة معلومات مقاس 12.3 بوصة وشاشة تحكم مقاس 14.9 بوصة، كما أعيد تصميم عجلة القيادة بجزء سفلي مسطح وردود فعل لمسية على لوحات التحكم، وذراع الاختيار في الكونسول الوسطي.



ويعد شريط BMW Interaction Bar الاختياري ميزة أخرى، حيث تمتد الوحدة الوظيفية ذات الإضاءة الخلفية الفعالة مع هيكل سطح بلوري عبر لوحة العدادات بشكل أفقي بعيدا عن أغطية الأبواب وتتضمن لوحات تحكم تعمل باللمس.



وتأتي المقاعد الرياضية حديثة التصميم من التجهيزات القياسية، وتوفر المقاعد المريحة الاختيارية مجموعة واسعة من خيارات الضبط التي تعمل بالكهرباء.



وسيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة هي أول طراز للعلامة التجارية يتميز بتصميم داخلي نباتي بالكامل بشكل قياسي، ويشمل ذلك أسطح المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب، بالإضافة إلى عجلة القيادة. تتوافر أيضا أسطح المقاعد في إصدار فيجانزا Veganza بخصائص تشبه الجلد بشكل اختياري مع تثقيب زخرفي، وتشمل التجهيزات الاختيارية الإضافية تنجيد بجلد ميرينو بخيارات عديدة من لونين.



وتتمتع السيارة بنظام جديد للمساعدة على الطرق السريعة وتغيير المسار والمساعدة على الركن، إذ تتوافر مجموعة موسعة من أنظمة القيادة الآلية وأنظمة الركن بشكل قياسي أو كخيار لسيارة BMW الفئة الخامسة الجديدة، وأبرز ما يميز هذه المجموعة هو نظام مساعد القيادة الاحترافي Driving Assistant Professional بما في ذلك مساعد التوجيه والتحكم في المسار Steering & Lane Control Assistant والتحكم في المسافة مع وظيفة التوقف والسير Distance Control with Stop & Go.



تم تجهيز السيارة بنظام المساعدة على الركن بالإضافة إلى المساعدة على الرجوع للخلف، ومع نظام مساعد الركن الاحترافي Parking Assistant Professional الاختياري، يمكن التحكم في الركن الآلي والمناورة حتى مسافة 200 متر في السيارة أو عن طريق الهاتف الذكي خارج السيارة.