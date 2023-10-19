أدان الاتحاد العام للصحافيين العرب المجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 3500 شهيد و10 آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحافيين.



وقال الاتحاد في بيان: إذ تواصل آلة الحرب الإسرائيلية كل جرائم الحرب من قتل وتدمير وحرق وهدم المباني والعمارات مستخدمة في ذلك أشد الأسلحة فتكا، فإن الاتحاد العام للصحافيين العرب يطالب بمحاسبة اسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب ضد الانسانية وتقديم قادتها للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد ارتكابها مجزرة العدوان الوحشي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي سقط خلاله اكثر من 1000 شهيد وجريح.



وطالب الاتحاد العام للصحافيين العرب كل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية المهنية بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة فورا ومد الشعب الفلسطيني هناك بالمستلزمات الضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان النازي، خاصة بعد قطع المياه والكهرباء عن غزة.



ودعا الاتحاد جميع الصحافيين والكتاب والمثقفين في كل مكان لرفع صوتهم بإدانة المجازر الصهيونية في قطاع غزة، وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشية وإدانة مرتكبيها.