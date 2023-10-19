دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة ديمة بياعة في تصريحات صحافية ان خيانة الرجل ما هي إلا دليل على عدم ثقته بنفسه، والمرأة مخلصة بالفطرة، وأكثر شيء تعلمته من فشل زواجي من الفنان تيم حسن هو «نجاحي يلي أنا عليه حاليا».



وعن رأيها بالسعادة، قالت بياعة: السعادة بنظري هي زوجي وأولادي، وأكثر ما يخيفني هو رحيل شخص قريب مني، وأنا بشبه والدتي مها المصري بكل شيء. وأضافت: إن أحلى صفة فيني أني بحب كل الناس وأكثر شيء بكرهه هو أنفي وعصبيتي أبرز عيوبي كأم.



وعن المشاكل التي تواجه الدراما السورية، قالت بياعة: «المشاكل اللي تواجه الدراما السورية سببها المحطات اللي ترفض تسويق أعمالنا»!