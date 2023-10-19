القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن حرصها على الخضوع لتدريبات على أيدي مهندس وفني معمار وبناء من أجل معرفة تفاصيل وأسرار مهنة البناء وتشطيب المباني حتى تجيد تجسيد شخصية مهندسة معمارية ولديها شركة تشطيبات بناء متزوجة من الفنان نور محمود ولكن تقوم بخيانته، في حكاية «روحي فيك» ضمن مسلسل «55 مشكلة حب»، المسلسل مكون من 10 حلقات، وتدور في إطار نفسي تشويقي يحمل مفاجآت عديدة، ويشارك البطولة محمد كيلاني وفراس سعيد وسمر مرسي، من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي.



عائشة شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل «مذكرات زوج» في إطار اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر مع طارق لطفي.