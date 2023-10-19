قد يواجه الممثل الأميركي أليك بالدوين لائحة اتهامات جديدة في قضية إطلاق النار الذي أودى بحياة مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم «راست» عام 2021، على ما أفاد المدعون، في وقت أسقطت في بريل الملاحقات بحقه بعدما اتهم بالقتل غير العمد في القضية.



ويتعين على هيئة محلفين كبرى أن تقرر خلال الشهرين المقبلين ما إذا كانت ستوجه اتهامات أخرى ضد الممثل أم لا.



وكان تصوير فيلم الويسترن «راست» داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغل بالدوين سلاحا يفترض أنه يحوي رصاصا خلبيا، غير أن ذخيرة حية أطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.



وقال المدعيان كاري موريسي وجايسن لويس الثلاثاء «بعد تحقيق مكثف أجري خلال الأشهر القليلة الفائتة، ظهرت وقائع جديدة نعتقد أنها تثبت المسؤولية الجنائية لبالدوين في مقتل هالينا هاتشينز وإطلاق النار على جويل سوزا».



ودفع بالدوين البالغ 65 سنة ببراءته باستمرار في هذه الحادثة. وأشار إلى أن أفرادا في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ. كذلك نفى أن يكون قد ضغط على الزناد. غير أن هذا الكلام أثار تشكيكا لدى خبراء عدة.