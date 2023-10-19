تلقت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد تهديدات واضحة من قبل إسرائيل عبر حسابها الموثق على إنستغرام، بعد مشاركتها منشورا دافعت فيه عن وجهة نظرها في مهاجمة حركة حماس وانتقاد الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب القائمة على غزة.



وكتبت حديد عبر حسابها على إنستغرام منشورا أدانت فيه هجمة حركة حماس، فيما انتقدت رد الفعل الصادر عن دولة الاحتلال.



وعلقت إسرائيل في منشور ردا على عارضة الأزياء الشهيرة: «هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم انه لا بأس أن تغضي الطرف عن ذبح الأطفال اليهود في منازلهم؟ لقد كان صمتك واضحا جدا بشأن المكان الذي تقفين فيه»، وتابع المنشور في نبرة تهديد واضحة: «نحن نراك».



وفي منشور آخر، شارك حساب دولة الاحتلال على إنستغرام صورة لأرضية ملطخة بالدماء مع ألعاب أطفال، وكتب ردا على جيجي حديد: «إذا لم تديني هذا فإن كلماتك لا تعني شيئا».



وجاء في بيان جيجي حديد تعليقا على ما يجري في غزة: «إن أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، وكثير منهم من الأطفال. أشعر بتعاطف عميق وحسرة مع النضال الفلسطيني والحياة تحت الاحتلال.