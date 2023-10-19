

مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية بلور عدة ضمانات لتحقيق الأمان الوظيفي لمنتظري التوظيف الحكومي المسجلين حاليا في «الديوان»، والذين يبدون رغبة في العمل بالقطاع الخاص، حيث تتوافر فرص عمل فورية مميزة برواتب عادلة وبدلات ومكافآت كاملة. وبينت أن هذه الضمانات تشمل مضاعفة فترة تجربة العمل في القطاع الخاص لتصبح 6 أشهر بدلا من النظام الحالي الذي ينص على أن فترة التجربة 92 يوما فقط. وأضافت أن من الضمانات أيضا إضافة فترة العمل في القطاع الخاص لمدة الخدمة إذا ارتأوا العودة للعمل في الحكومة، مشددا على أن «الديوان» يتعهد في هذه الحالة بإعادة تسجيلهم في قائمة الباحثين عن عمل مع احتفاظهم بالترتيب ذاته.