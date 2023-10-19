القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



نظرا لتداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عقد مجلس الشيوخ عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ امس، فيما أعلن مجلس النواب عقد جلسة طارئة اليوم، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وقال المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس في بيان: «عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية».



وفي سياق متصل، قرر مجلس النواب تنكيس أعلامه من أعلى مقر المجلس امس، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من امس حتى الجمعة. وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.