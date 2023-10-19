أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، في الوقفة التضامنية مع غزة التي دعا إليها الحزب في باحة الشورى في حارة حريك، «أن الكيان الصهيوني قائم في الأساس على المجازر وقتل الأبرياء من دون رادع، فكيف إذا كان مدعوما بالأميركي والغربي».



وأعلن «نقف هنا لنعلن استنكارنا وغضبنا الشديد لما ارتكبه الصهاينة من مجازر متتالية، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني»، مشيرا الى أن «السبب في إراقة دماء الشعوب هو الولايات المتحدة الأميركية ومعها الغرب». وأعلن انه «في كل دقيقة، كان العدو يرتكب مجازر إبادة بحق عائلات بأكملها في قطاع غزة، من دون أن يتحرك الضمير العربي»، وقال «القصف الذي استهدف مستشفى يؤكد أن الاستهداف هو بقرار وتصميم مسبق»، موضحا «أن إدارة المستشفى والمسؤولون قاموا بكل جهد من أجل تأمين المستشفى الذي يمنع بحسب كل القوانين أن يستهدف». وتابع «وقاحة الصهاينة ظهرت في محاولة التنصل بشكل فاضح من المسؤولية وتحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية ما حصل».