أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمه الكامل وتضامنه مع إسرائيل، وتبني وجهة نظرها حول القصف الدامي الذي أوقع مجزرة في المستشفى المعمداني في قطاع غزة. وتعليقا على اتهامه «الطرف الآخر» وتبرئة إسرائيل من القصف، قال بايدن إنه «يستند إلى بيانات عرضتها عليه وزارة الدفاع الأميركية - الپنتاغون». لكن حركة الجهاد الإسلامي نفت الاتهامات الأميركية والإسرائيلية التي قالت ان المجزرة سببها «صاروخ فاشل» أطلقته الحركة، واعتبرت أنها «أكاذيب». وقال مسؤولون فلسطينيون ان الفصائل ليست لديها صواريخ تملك تلك القوة التدميرية.



وتحدث بايدن بينما كان إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب قائلا: «شعرت بحزن وغضب شديدين بسبب الانفجار في المستشفى بغزة».



وأعلن بايدن عن مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لغزة والضفة. وقد أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: «لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر» بناء على طلب بايدن.



وفي غضون ذلك، ، رفض مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار رفعته البرازيل يدين الحرب، بعد ان استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لإسقاطه.

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