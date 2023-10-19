استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، في مكتبه صباح أمس، عبدالوهاب المذن نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، وناصر البحيري رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات للشركة.



ورحب الفريق المكراد بهذه الزيارة، حيث تمت مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك خلال اللقاء وبحث سبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي.



كما أثنى الفريق المكراد على دور شركة نفط الكويت في دعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ومشاركة قوة الإطفاء العام في تعزيز الاستراتيجيات الوقائية وخطط إدارة الأزمات والكوارث.



حضر اللقاء نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاعي المكافحة وتنمية الموارد البشرية اللواء جمال بدر ناصر.