نجحت مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بتحقيق معدل نقاط في هندسة المخاطر هو الأعلى على مستوى مواقع العمل في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والأعلى في تاريخ القطاع النفطي الكويتي.

وحصلت المصفاة على معدل نقاط بلغ 100.5 نقطة في أحدث مسح ميداني لهندسة المخاطر أجرته شركة Marsh الأميركية المتخصصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية بمشاركة عدد من شركات التأمين العالمية المعروفة مثل AIG وSCOR وQBE وZURICH.

وعززت مصفاة ميناء عبدالله بهذه النتيجة ترتيبها العالمي المتقدم بجودة هندسة المخاطر لفئات صناعات الطاقة والتكرير وفقا للدراسات التي أجرتها شركة Marsh لقياس ومقارنة جودة هندسة المخاطر لمختلف الشركات العالمية حيث احتلت مصفاتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي موقعا متصدرا في الربع الأعلى من المقارنة عند مقارنتهما مع أكثر من 1400 منشأة طاقة وتكرير حول العالم.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)عن الاعتزاز بتحقيق المصفاة لهذا الإنجاز لاسيما مع زيادة مستوى التعقيد في المصفاة بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي مبينا أن بلوغ هذا المستوى تقف خلفه جهود كبيرة تبذلها المصفاة للحفاظ على نهج رائد في صناعة التكرير فيما يتعلق بالسلامة والكفاءة الصناعية.

وأوضح العتيبي أن الإدارة الفعالة للمخاطر تعتبر أمرا حيويا لأي منشأة صناعية خاصة تلك التي تتعامل مع موارد الطاقة كمصافي التكرير حيث يساعد المسح الدقيق والاستباقي لهندسة المخاطر على تحديد وتقييم مجالات المخاطر المحتملة مما يمكن الشركة من اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف منها بشكل فعال.

وأضاف أن هذا التقييم المرتفع جاء نتاجا لعمل مستمر والتزام دقيق من إدارة المصفاة والعاملين فيها بتطبيق معايير الأمن والسلامة والاستعانة بأفضل الممارسات العالمية والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل.

وأكد أن حصول مصفاة ميناء عبدالله على أعلى درجة تصنيف لإدارة هندسة المخاطر في تاريخ القطاع النفطي يمثل علامة فارقة للمصفاة ومعيارا جديدا أرسته (البترول الوطنية) في هذا المجال لتصب باتجاه تحقيق استراتيجية الشركة المتمثلة في السعي إلى مستوى التميز التشغيلي العالمي وتعزيز الابتكار وتطوير أفكار ومناهج متجددة لمواجهة التحديات.

وثمن العتيبي دعم وتعاون مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق هذا الإنجاز مشيدا بجهود جميع العاملين في الشركة وحرصهم على تطوير قدراتهم في التعامل مع المخاطر والالتزام بالسلامة والاعتمادية للمحافظة على بيئة عمل آمنة ومستدامة.