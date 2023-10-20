عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن توافر 17 من المساكن الحكومية المؤجرة «بيوت منخفضة التكاليف» بالصليبية وتيماء وشقق مدينة صباح السالم، مشيرة إلى انه على من يرغب من الفئات المقيدة لها طلبات للعام 2000 وما قبل لدى المؤسسة على هذا النوع من المساكن التقدم للمؤسسة خلال الفترة من 22 الجاري حتى 16 نوفمبر المقبل وحسبما هو محدد للسنوات التالية:



تاريخ الاستقبال 22 ـ 26/10/2023 وسنة الطلب 1992 وما قبل، و29 ـ 2/11/2023 وسنة الطلب 1993/1995، وتاريخ الاستقبال 5 ـ 9/11/2023 وسنة الطلب 1996/1998، و12 ـ 16/11/2023 وسنة الطلب 1999/2000.



وأضافت «السكنية» أنه ضمن الفئات المشار إليها «الكويتية المعاقة» المقيد لها طلب مسكن مؤجر، وسيتم تخصيص عدد من المساكن المتوافرة لهذه الفئة، ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، على أن يكون التقديم بإدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة بالفترة المسائية من 4 مساء حتى 7 مساء والفترة الصباحية من 8:30 صباحا حتى 12:30 مساء في المراكز الخارجية (برج التحرير ـ الجهراء ـ القرين ـ الأفنيوز).



والمستندات المطلوبة:



٭ شهادة راتب للزوج الموظف العامل في القطاع الخاص.



٭ شهادة راتب للموظفة العاملة في القطاع الخاص.



٭ شهادة الإعاقة.