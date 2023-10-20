أكد مدير «زكـــــاة الرميثية» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية سلمان عبيد أهمية فريضة الزكاة وأن الله يضاعف الثواب لكل من يحرص على أدائها، مستدلا بقول الله تعالى: «وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون».



وأوضح عبيد أن «زكاة الرميثية» تستقبل زكاة المال طوال العام، وتقوم بتوزيعها على مستحقيها، كما يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تنفع المسلمين من خلال المصارف الـ 8 التي حددها الشرع، مشيرا إلى أن للزكاة فوائد دينية واجتماعية كثيرة، فمن فوائدها الدينية أنها قيام لركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد، كما أنها تقربه إلى خالقه وتزيد في إيمانه.



وأضاف: من فوائد الزكاة الاجتماعية أن فيها دفعا لحاجة الفقراء، وإزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، وفيها بركة للأموال وتنمية لها.