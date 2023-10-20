تعتبر هواية الغوص الأكثر انتشارا حول العالم وعلى أصحابها أن يمتلكوا عناصر القوة والمرونة والوعي، حيث تعتبر من الرياضات الخطيرة ويجب ممارستها بالشكل الصحيح وبحذر شديد، واليوم صفحة «بحري» تلتقي الغواص إسماعيل الكندري الذي عشق غموض البحر وجذبه المرجان، فكانت أحلامه أخذ دورة متخصصة بالغوص الحر Free Dive وصيد الأسماك بالمسدس البحري، وقد حدثنا عن أماكن الغوص الأكثر تنوعا بالصيد والأسماك، والسمكة التي يبحث عنها أغلب الغواصين، وأكبر خطر يحيط بالغواص، وما أساسيات إصابة الهدف، كما اطلعنا الكندري على أجمل المغاصات الخارجية التي زارها وأكثر ما يميزها، ولماذا (مرافق الغواص) أهم نقطة بالغوص، وما الفرق بين مسدس الضغط والسير؟ وأين يستخدم كل واحد فيهما؟ وأكثر مشاكل البحر وهموم الغواصين والنصائح التي قدمها لإخوانه الراغبين في دخول عالم الأعماق، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق اسماعيل الكندري: عشقت البحر وغموضه منذ صغري، وشدني المرجان والكائنات البحرية الصغيرة، وكلما تعمقت في الغطس اكتشفت شيئا جديدا، فكانت أحلامي أخذ دورة في الغوص الحر، لذلك توجهت إلى أحد مراكز الغوص، وتحديدا منظمة I.S.A ومع هذه الأكاديمية تتعلم وتتقن الغوص الحر والصيد بالمسدس البحري، وبداية الشغف كانت مع هذه الأكاديمية من خلال عمل قروب في أحد برامج التواصل الاجتماعي لتجمعنا طلعات بحرية آمنة مع الالتزام بالأمن والسلامة، وتكررت الطلعات مع هذه المجموعة حتى اصبحنا اليوم أصدقاء مقربين جدا، وأول غوصة لي كانت مع الكابتن مشاري الكندري، وتحديدا في أم المرادم، وقد حالفنا الحظ بالصيد الوفير من بواليل وفسكر وبأحجام طيبة.



الچنعدة معشوقة الغواصين



ويضيف الكندري: أماكن الصيد المناسبة للغواص هي المناطق الجنوبية، وذلك بسبب تنوع الأسماك وصفاء المياه مثل قاروه وأم المرادم وأم ديرة وكبر، وبعض الأسياف الجنوبية، وهناك تجد أعدادا لا بأس بها من الأسماك مثل الهوامير والفسكر والسبيطي والشقارة والحلوايوة والچنعد والسكن، وسمكة الچنعد معشوقة الغواصين لما فيها من مميزات كالقوة والحجم والاكشن، وخصوصا عند رميها وإصابتها وسحبتها لبكرة المسدس، فلهذا تجد اغلب أهل الغوص يستهدفونها، ناهيك عن لذة طعمها.



أساسيات إصابة الهدف



ويتابع الكندري: كل مسدس مناسب لطبيعته، مثال على ذلك في المياه العميقة المفتوحة يفضل استخدام مسدس السير لقوته ولمداه البعيد ولديه ميزة مهمة جدا، ليس به صوت ينحش الأسماك الأخرى، أما بالنسبة لمسدس الضغط، فيفضل استخدامه في المياه الضحلة لغوص الأسياف والميافر، فهو مناسب جدا وعملي وأنا بصراحة أستخدم مسدس السير لأن به تعددا في الخيرات وجعل المسدس أقوى وأقوى بسماكة السيخ وقصر السير، فكلما زاد قصر السير زادت القوة، ومن اهم أساسيات إصابة الهدف طولة البال والصبر والتركيز، والهدوء يجعل السمكة تقترب منك اكثر والتأكد من سلامة السير وحدة السهم.



مخاطر الغوص وأساسياته



وأكد الكندري أن اكبر خطر على الغواص هو تجاهل والتقليل المخاطر المحيطة به مثل تكرار الغطس دون اخذ راحة والغوص بمفرده، هذا اكبر غلط يجب عليه الغطس مع شخص آخر (مرافق) ووجود المرافق مهم جدا لمراقبة الغواص الآخر أثناء غطسه لتجنب أي مخاطر مثل إصابته في بعض الأحيان وتؤدي للوفاة كالشد العضلي أو تعرقل بمخلفات الصيادين (الشباك) فلا بد من أخذ أمور الأمن والسلامة بعين الاعتبار، والبداية تكون بتعلم أسس الغوص والأمن والسلامة لتجنب جميع المخاطر التي قد تواجهك تحت الماء في أي وقت.



مغاصات إيطاليا



يقول الكندري: يعجز الإنسان أحيانا عن وصف بعض الأشياء في هذا الكون لجمالها، والبحر واحد من هذه الأشياء التي حاول الشعراء والأدباء أن يصفوه بكل ما يملكون من مفردات وفيه أيضا فوائد جمة للإنسان تختصر في كونه مصدرا لغذائه وشربه وترفيهه، ومن الأماكن التي عجزت عن وصف إبداع الخالق سبحانه وجمال مغاصاتها ايطاليا وتتميز بنقاوة المياه والطبيعة البحرية الجميلة وكثرة الشعب المرجانية والأسماك، كذلك المملكة العربية السعودية مغاصاتها جميلة بتفاصيلها البحرية والحدود المرجانية شيء ليس له وصف.



ختامية



واختتم الكندري قائلا: أكثر شيء يضايقنا في البحر كثرة المخلفات البحرية وعدم الاهتمام بالمعالم البحرية كالمرجان وغيره، وكثرة التلوث جعلت من بحرنا الجميل صحراء قاحلة والصيد اصبح فيها ليس كالسابق، وأقول لكل مبتدئ لديك أسرة وأصدقاء لا يريدون فقدانك، لذلك اتبع الأسس الصحيحة ومارس هوايتك بالشكل الصحيح وحط في بالك السمكة ليست أغلى من روحك، وربي يحفظ الجميع.