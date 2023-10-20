أكد مدير العلاقات العامة والتسويق في شركة المها للإنتاج أحمد السويلم، أن الأيام الأولى لسوق كان الدولية للتلفزيون - ميب كوم - كانت حصيلتها مجموعة من الإنجازات الإضافية في مقدمتها الشراكة الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها بين شركة المها للإنتاج و ميب كوم، سوق كان الدولية للتلفزيون، التي تعتبر السوق الدولية الأهم لصناعة الإنتاج التلفزيوني والمحتوى المتجدد، بالإضافة إلى عقد عدد من الشراكات الإنتاجية.



وأشار أحمد السويلم إلى أن المها للإنتاج بقيادة المنتج الكويتي القدير محمد العنزي بصدد مجموعة من المشاريع الإنتاجية الجديد في مقدمتها المسلسل التلفزيوني التاريخي «ازدهار وسقوط الأندلس» الذي سيصور بالكامل في المملكة العربية السعودية وبنجوم من أنحاء العالم العربي والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كوادر دولية متخصصة في تصوير المعارك والأزياء والديكورات والمكياج. كما تحضر «المها» لإنجاز عمل درامي ضخم عن تاريخ الدولة السعودية هو الآخر سيصور في أنحاء متعددة من المملكة العربية السعودية ضمن أكبر إنتاج درامي تلفزيوني يصور في المملكة وهو مؤشر حقيقي لملامح المرحلة المقبلة من تاريخ صناعة الإنتاج في المملكة العربية السعودية التي تحقق اليوم قفزات كبرى في جميع المجالات.



واستطرد مدير العلاقات العامة والتسويق في شركة المها، بأن العمل الجديد الذي يتناول تاريخ المملكة العربية السعودية سيكون إنتاجا ضخما يتناول جوانب من مسيرة الدولة السعودية عبر حقبة مهمة من تاريخ الدولة السعودية ضمن عمل تاريخي هو الأضخم، وأستطيع القول انه سيكون أكبر تجمع هوليوودي في عمل عربي، وستكون هناك كوادر من هوليوود عبر جملة من التخصصات سواء أمام الكاميرا أو خلفها، وقد كتب النص الكاتب السعودي علي سعيد وتحته ورشة أشرفنا عليها في الشركة مكونة من 5 كوادر متخصصة منهم مالك محمد ومحمود عبدالكريم ويوسف المقبل وغيرهم، وهذا العمل سيشكل نقلة في صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني.



وفي ختام تصريحه، قال أحمد السويلم الذي يتواجد هذه الأيام في مدينة كان جنوب فرنسا، إن سوق كان الدولية للتلفزيون - ميب كوم - يمثل منصة حقيقية للانطلاق في فضاء العالمية وفرصة متميزة للتماس مع الإبداع العالمي في مجال صناعة الإنتاج والمحتوى.