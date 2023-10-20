تتجه أنظار مشجعي الأهلي المصري اليوم الجمعة إلى ملعب مكابا بمدينة دار السلام في تنزانيا، حيث يخطو فريق القلعة الحمراء أولى خطواته في بطولة الدوري الأفريقي الممتاز في نسخته الأولى عندما يلتقي فريق سيمبا التنزاني في افتتاحية البطولة، وذلك في تمام السادسة مساء بتوقيت الكويت.



ويراهن المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، على تألق إمام عاشور بجانب خبرات محمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات والحارس محمد الشناوي. وفضل كولر استبعاد الوافد الجديد المهاجم الفرنسي أنطوني موديست لإصابته بنزلة برد منعته من مرافقة زملائه إلى تنزانيا، فيما يخضع نجم خط الدفاع محمد عبدالمنعم صباح اليوم لاختبار طبي أخير لتقييم حالته واتخاذ قرار نهائي بالمشاركة في اللقاء من عدمه، وقد عانى عبدالمنعم من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن التدريب الجماعي الأخير قبل سفر البعثة.



من ناحية أخرى، تبدأ صباح اليوم الجمعة المعركة الانتخابية المنتظرة بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، فيما تقرر بشكل نهائي استبعاد المرشح حسام المندوه بعد رفض الطعن المقدم منه على الحكم القضائي باستبعاده من السباق الانتخابي. وتستأنف اليوم منافسات الدوري المصري الممتاز وتحديدا الجولة الرابعة التي تشهد 8 مواجهات بعد تأجيل لقاء الجونة ضد الأهلي.



وتبدأ الجولة بمواجهة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش في الرابعة عصرا، فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا ضيفه الداخلية في الثامنة مساء.



ويلعب غدا السبت بلدية المحلة مع ضيفه الاتحاد السكندري، فيما تقام مباراتان في السابعة مساء، حيث يستضيف إنبي منافسه البنك الأهلي، ويحل سموحة ضيفا على الزمالك الذي يحتل المركز السابع برصيد 5 نقاط.



إلى هذا، يقام اليوم في السابعة مساء لقاء السوبر المحلي لكرة السلة رجال بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في دولة البحرين، ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطلا لبطولتي دوري السوبر وكأس مصر، بينما يتواجد الزمالك كوصيف كأس مصر.