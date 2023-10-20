أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم عن تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط كيفن كامبل حتى 2026 بعدما كان من المفترض أن ينتهي عقده السابق العام المقبل.



ويتواجد كامبل في لايبزيغ منذ عام 2017، وتوج معه بلقبي كأس ألمانيا خلال تلك الفترة.



وقال كامبل: «ما قمت بتجربته هنا منذ عام 2017 هو شيء فريد. قلتها مرارا وتكرارا: لايبزيغ هو النادي الخاص بي، أشعر أنا وعائلتي أن المدينة تعد منزلنا، وأنا أحب التواجد هنا».



وقال المدير الرياضي روفين شرودر: «إنه شخص مميز، ويستخدم خبرته لمساعدة الفريق وأعضاء الفريق الشباب. بالإضافة إلى ذلك، هو قائد في الملعب وشغفه بالنادي، وللمدينة والجماهير، يعد رابطا أساسيا لنا جميعا».