وجد باحثون أن المدار الأرضي المنخفض المزدحم فعليا بعشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية، قد يختنق قريبا بها، ما يتطلب قوانين صارمة تتعلق باستخدام الفضاء المداري المشترك. ويعتقد الخبراء أن أكثر من مليون قمر اصطناعي يتجه إلى مدار أرضي منخفض، وللوصول إلى هذا الرقم، درس الباحثون الإيداعات الأخيرة في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن منح مساحات في المدار لاستخدام الأقمار الاصطناعية، بحسب ما أورد موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وتظهر السجلات أن الدول في جميع أنحاء العالم اقترحت إطلاق أكثر من مليون قمر اصطناعي موزعة على 300 «مجموعة ضخمة»، وهي شبكات واسعة من الأقمار الاصطناعية التي تعمل معا لتوفير خدمات الإنترنت.



وتوصلت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة «Science» مؤخرا إلى أن الأقمار الاصطناعية المقترحة أعلى بمقدار 115 مرة من عدد الأقمار الاصطناعية العاملة حاليا التي تدور حول الأرض.