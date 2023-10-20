بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بإحالة طلب تطوير منطقة تقاطع برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية، واقتراح وجود قطار سطحي TRAM كهربائي داخل المدينة الى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وقال العبدالجادر إن اللجنة أحالت كتاب رئيس المجلس البلدي بشأن تخصيص أرض المجمع النفطي في منطقة الشويخ وطلب ترتيب الأوضاع التحاسبية بين وزارة النفط ومؤسسة البترول حول مجمع القطاع النفطي في الشويخ الى الادارة القانونية لبيان الرأي القانوني بالمعاملة ومعرفة ان كان يقع ضمن اختصاص المجلس البلدي.



وأضاف أن اللجنة وافقت على طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة معسكر الصمود بمنطقة معسكرات المباركية، وتمت الموافقة على طلب مؤسسة الموانئ الكويتية استقطاع جزء من موقع المنطقة التخزينية العاشرة بالدوحة لصالح وزارة الدفاع.



وأشار إلى أن اللجنة أبقت علي جدول أعمالها الطلب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء د.حسن كمال، وم.إسماعيل بهبهاني، وعبدالله العنزي، ناصر الجدعان، فهد العبد الجادر بشأن استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، وذلك لدعوة كل من جهاز متابعة الاداء الحكومي وجامعة الكويت، وحفظت الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تحويل شارع 141 في منطقة شرق قطعة 4 من استعمال استثماري إلى تجاري.



وبين أن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد بغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض، وذلك لمخاطبة وزارة الشؤون وتحديث الرد، وحفظت الاقتراح المقدم من العضو فهد الجادر بشأن طلب استحداث مواقف سيارات في مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية بنين بمنطقة العديلية.