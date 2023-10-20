بشرى شعبان



قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إن مبنى رعاية الأحداث الجديد يعد رؤية جديدة ومتطورة لمفهوم رعاية الأحداث بما يقدمه من خدمات تربوية وتعليمية ونفسية وإرشادية لهم.



وأكد الشيخ فراس السعود في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه المبنى الجديد في منطقة الصليبية اطلاعه على جميع مرافق المبنى وما فيه من امكانات متطورة لخلق جيل جديد والخروج عن الإطار التقليدي في رعاية الأحداث.



وأعرب عن شكره لوزارة الأشغال العامة على جهودها في اتمام إنشاء المبنى إلى جانب القطاعات ذات الصلة بوزارة الشؤون التي عملت مع الأشغال لإنجاز المبنى.



من جهته، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري في تصريح مماثل إن المبنى متكامل لخدمات الأحداث بأساليب حديثة بمساحة 35 ألف متر مربع حيث يعتبر من أكبر المجمعات الخدماتية بالكويت.



وأضاف المطيري أن المبنى يقدم كافة الخدمات الخاصة بالأحداث ورعايتهم إذ يحتوي على جميع احتياجاتهم من مرافق صحية وتربوية وأماكن خاصة للعلاج النفسي وتقديم خدمات البحث الاجتماعي.



من جانبه، أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في الوزارة حمد الخالدي في تصريح مماثل سعي «الشؤون» المستمر لتقويم الحدث وتقويم سلوكه من خلال الأنشطة والبرامج والورش التدريبية التي سترى النور قريبا.



وأضاف الخالدي أن المبنى يحتوي على ملاعب وقاعات للمحاضرات وأماكن ترفيهية خاصة للنزلاء ومدرسة وعيادة ومصلى ومكان باستقبال الأهالي وآخر للحالات الخاصة.



بدوره، قال مدير ادارة الأحداث د. جاسم الكندري إن المبنى الجديد يتضمن ثمانية مبان رئيسية، منها أربعة للدور الايوائية ومبنى خاص للمسجد والورش التدريبية وعيادة طبية متكاملة ومدرسة.



وأوضح الكندري أن جميع الورش التدريبية سيتم نقلها إلى المبنى الجديد وهو للفتيان وليس الفتيات، مبينا أنه تم إعداد خطة للانتقال عبر تشكيل فرق عمل وبعد التسلم النهائي ممثلة في ادارة التخطيط والمتابعة.



هذا، وتوجه رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري بالشكر الى وزير الشؤون لاهتمامه وحرصه على تحقيق مطالب العاملين في الوزارة وتواصله مع الجهات المعنية لتذليل اي عقبة امام تحقيق مطالب العاملين.



ويقام مجمع دور رعاية الأحداث الجديد بمنطقة الصليبية على مساحة 35 ألف متر مربع وتبلغ مساحة البناء الكلية للمشروع نحو 56 الف متر مربع ويتسع لـ300 حدث ويتكون المجمع من ثمانية مبان تشمل الإدارة المركزية ودار الرعاية الاجتماعية ودار تقويم السلوك ومسجدا وصالة ألعاب ودار الملاحظة الاجتماعية والعيادة والمدرسة والورشة الفنية.



كما يحتوي المشروع على مواقف سيارات بالسرداب والدور الأرضي تتسع لـ401 سيارة وملاعب رياضية ومساحات خضراء وغرف الحراسة والسور الأمني ومطبخ مركزي مجهز بأحدث المعدات وبطاقة إنتاج 2000 وجبة يوميا إضافة إلى مغسلة مركزية بكامل معداتها وتجهيزاتها وملجأ عام بطاقة استيعابية لـ150 شخصا مجهز بأحدث المعدات.

خطة إستراتيجية لمواكبة التطور الرقمي واستكمال الخدمات الإلكترونية

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري إن الوزارة عقدت اجتماعا لرسم خطة استراتيجية للوزارة لمواكبة التطور الرقمي واستكمال تقديم خدمات الشؤون للمستفيدين إلكترونيا تنفيذا لخطة التنمية (كويت جديدة) وتوجيهات مجلس الوزراء. وأضاف ساري في تصريح صحافي ان الاجتماع الذي حضره قياديو الوزارة ونائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة وفريق مبادرة (مسار) من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات شهد عرض تقرير مشاريع (الشؤون) المقترحة في مبادرة (مسار) التي أطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أن الاجتماع تناول كذلك مناقشة التعاون بين الوزارة والجهاز من أجل وضع منهجية بناء خارطة طريق للتحول الرقمي في (الشؤون).