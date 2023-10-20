في «كيدزانيا» نعطي الأولوية لتعليم الأطفال من خلال الترفيه بأنشطة لعب الأدوار، حيث شاركت شركة المواشي في مهرجان العودة للمدارس في كيدزانيا الذي أقيم بتاريخ 12 أكتوبر واستمر 3 أيام متواصلة، حيث تمحورت فكرة الفعالية في تشجيع وتحفيز الأطفال للعمل وتم تسليم المهمة لرواد «كيدزانيا» في مؤسسة المواشي وطلب القيام ببعض المهمات نظير اكتساب المال من عملة كيدزانيا، وتنص المهمة على تلوين صور مطبوعة لبواخر المواشي باختيار الألوان من نفسه وتركيبها على التصميم بمحض مخيلة الطفل، مما يهدف الى تطوير مهارته العقلية.



كما تم عمل طاولة تذوق لقائمة المدخنات من منتجات المواشي لتحفيز الأطفال على الانشغال في العمل وإكمال المهمة المطلوبة داخل مؤسسة المواشي.



وتكمن أهداف الحملة في تعزيز النمو العاطفي للطفل مع منتجات شركة المواشي، وهي الشركة الكويتية المسؤولة عن الأمن الغذائي في الكويت ما يعزز من ارتباط وولاء الطفل بالمنتجات الوطنية على المدى البعيد، ومن جهة أخرى، بناء ثقافة من منظور الطفل تشجعه على العمل واكتساب المال عن طريق تطوير مهاراته وتقديم الفائدة للمجتمع وتم اختيار الرسم لأنه إحدى المهارات التي تساعد الطفل على إبراز ما في داخله والتعبير عن نفسه.



و«كيدزانيا» مكان خاص حيث يمكن للأطفال التعلم والاستمتاع في الوقت نفسه ونحن متواجدون في الكويت منذ 10 سنوات، ونريد أن نشكر شركاءنا الذين يزيد عددهم على 36 شريكا الذين كانوا معنا منذ بداية مشوارنا.