قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» حول سوق الصكوك الدولية، إن إجمالي إصدارات الصكوك الرئيسية بلغ 30.13 مليار دولار بنهاية 30 سبتمبر 2023، وعند مقارنتها على أساس ربع سنوي، ارتفعت الإصدارات بنسبة 35.37% مقارنة بشهر يونيو 2023. وبلغت الإصدارات 22.26 مليار دولار خلال يونيو 2023.



وكان الربع الثالث مزدحما بالإصدارات، حيث شهد إصدارات عديدة، مثل إصدار البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.75 مليار دولار، وهى صكوك مدتها 5 سنوات بمعدل ربح قدره 4.906%. تلته الصكوك الخضراء التي أصدرتها موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار. وتم إصدار الصكوك لأجل 10 سنوات بمعدل ربح 5.50%.



كما تم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار من قبل شركة تنمية الطاقة العمانية، حيث قامت شركة «بيتك كابيتال» بدور وكيل الاكتتاب المشارك. وقد نجحت شركة تنمية الطاقة العمانية في طرح صكوك بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات بمعدل ربح 5.875%، وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار 5.5 أضعاف المبلغ المطلوب، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 5.5 مليارات دولار.



وكان حجم الطلبات متنوعا بشكل جيد، حيث حصل المستثمرون في أوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 45% و41% على التوالي، في حين حصل مديرو الأصول والصناديق والبنوك على 44% و40% على التوالي.



وتشمل الإصدارات الأخرى قيام مصرف أبوظبي الإسلامي بجمع 750 مليون دولار، وإصدار صكوك من الشريحة الأولى لمدة 5 سنوات بمعدل ربح 7.250%.



وجمعت شركة المراعي السعودية صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات بمعدل ربح 5.233%.



من جانب آخر، أغلق مؤشر بيتك كابيتال للصكوك ذات العائد الإجمالي عند 119.98 نقطة، بارتفاع 2.16% على أساس سنوي، بينما أغلق مؤشر داو جونز للصكوك بمكاسب 0.95% خلال نفس الفترة.