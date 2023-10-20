تواصل شركة kib tkaful استراتيجيتها المستمرة في التواصل مع عملائها من كل القطاعات لتقديم كل ما هو جديد ومتنوع لخدمتهم، وفي مقدمتها تنظيم مسابقات لعملاء الشركة، حيث يتم إجراء سحوبات أسبوعية وشهرية للعملاء، ويحصل الفائزون على هدايا وجوائز قيمة نقدية وعينية.



وقال مدير العلاقات العامة في kib tkaful عبدالرحمن العطار ان عدد المستخدمين لخدمات الشركة على الإنترنت قد ارتفع بنسبة كبيرة مع تنظيم المسابقات عبر مواقع السوشيال ميديا التابعة للشركة، تويتر انستغرام وفيسبوك، لافتا الى أن الجوائز تتضمن مبالغ نقدية وهدايا ثمينة يتم توزيعها تتضمن مفاجآت تحقق رغبات العملاء والمتابعين.



واشار العطار الى أن الهدف من هذه المسابقات هو ربط العملاء بمواقع الشركة على السوشيال ميديا، حيث يتم من خلالها تعريف العملاء بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة، مبينا أن kib tkaful، تستهدف من خدماتها المتنوعة تقديم كل ما هو جديد ومتميز في قطاع التأمين التكافلي، لزيادة حصتها السوقية بين الشركات العاملة في القطاع.



ودعا العطار عملاء الشركة إلى مواصلة الاعتماد على خدمات في موقع kib tkaful والاستفادة من مزايا السرعة والثقة والأمان في الاستخدام، مع جوائز الحملة التي ستقدم المزيد منها بشكل شهري خلال الفترة القادمة.