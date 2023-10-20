المحلل المالي



كشف تقرير أعدته «الأنباء»، بناء على أرقام رسمية، أن 97% من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة تتركز في 40 شركة، يبلغ صافي أرباحها للنصف الأول من العام الحالي نحو 1.36 مليار دينار.



وتصدر قائمة الشركات بيت التمويل الكويتي «بيتك» بصافي أرباح بلغت 333.4 مليون دينار وشكلت 24.5% من صافي الأرباح المجمعة لمجموعة الشركات الـ 40 الأعلى ربحية تبعه بنك الكويت الوطني بصافي أرباح 275.4 مليون دينار وبنسبة مساهمة بلغت 20.2% ومجموعة زين بصافي أرباح 111.7 مليون دينار وتصدرت بأعلى إيرادات تشغيلية حيث بلغت 929.7 مليون دينار.



وأيضا ساهمت مجموعة الـ 40 شركة الأعلى ربحية بحوالي 77.5% من الإيرادات التشغيلية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت وبنسبة 94% من صافي الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة أي ما يعادل 1.90 مليار دينار.



إلى ذلك، استمرت صافي الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالنمو في النصف الأول من 2023 وبنسبة زيادة بلغت 26% لتسجل 1.4 مليار دينار بالمقارنة مع 1.11 مليار دينار في النصف الأول من 2022 حيث لا تزال فرص النمو في صافي أرباح 2023 متاحة لعدد كبير من الشركات بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ النمو في الإيرادات التشغيلية.



وجاء هذا النمو في النتائج المالية للشركات نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية الإجمالية للشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 10% لتسجل 7.30 مليارات دينار بالمقارنة مع 6.62 مليارات دينار للنصف الأول من عام 2022 وذلك بعد نسبة نمو 21% في عام 2022 لتسجل الإيرادات التشغيلية في تلك السنة لجميع الشركات 13.3 مليار دينار بالمقارنة مع 11 مليار دينار لعام 2021.



وقطاعياً، بلغ صافي أرباح القطاع المصرفي 833.7 مليون دينار، وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.4% من صافي أرباح قطاعات بورصة الكويت، وأيضا ساهم بنحو 26% من الإيرادات التشغيلية الإجمالية في النصف الأول من عام 2023، بينما ساهم قطاع الاتصالات بنسبة 13.7% من صافي أرباح جميع القطاعات وبصافي أرباح بلغت 192.1 مليون دينار وبإيرادات تشغيلية بلغت 1.42 مليار دينار، حيث ساهم بنسبة 19.5% من إيرادات التشغيلية للقطاعات، أما قطاعا الخدمات المالية والصناعة فكانت مساهمتهما من صافي أرباح القطاعات في النصف الأول من عام 2023 ما نسبته 9% و6% على التوالي.



وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 36 شركة وبخسارة بلغت 61.6 مليون دينار، بينما الشركات التي حققت صافي أرباح فقد بلغ عددها 106 شركات، وبصافي أرباح بلغت 1.47 مليار دينار.



ومن الملاحظ تحسن المعدل العام لهامش صافي الربح في النصف الأول من السنة الجارية الى 19.2% بالمقارنة مع 16.8% للنصف الأول من 2022، أيضا وبالتزامن مع نمو الإيرادات التشغيلية، فقد ارتفعت أرباح التشغيل المجمعة للشركات بنسبة 14% لتسجل 2.03 مليار دينار في النصف الأول من 2023 وبهامش ربح تشغيلي (معدل السوق لجميع الشركات) نسبته 28% ارتفاعا من 26.8% للنصف الأول من عام 2022.



أما بالنسبة لأعلى 40 شركة من حيث صافي الأرباح، فقد بلغ صافي أرباحها للنصف الأول 2023 حوالي 1.36 مليار دينار أي ما يعادل 97% من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة تصدرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» بصافي أرباح بلغت 333.4 مليون دينار وشكلت 24.5% من صافي الأرباح المجمعة لمجموعة الشركات الـ 40 الأعلى ربحية تبعه بنك الكويت الوطني بصافي أرباح 275.4 مليون دينار وبنسبة مساهمة بلغت 20.2% ومجموعة زين بصافي أرباح 111.7 مليون دينار وتصدرت بأعلى إيرادات تشغيلية، حيث بلغت 929.7 مليون دينار.



وأيضا ساهمت مجموعة الـ 40 شركة الأعلى ربحية بنحو 77.5% من الإيرادات التشغيلية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت وبنسبة 94% من صافي الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة أي ما يعادل 1.90 مليار دينار.