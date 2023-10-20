عاطف رمضان



أصدرت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز 25 قرارا وزاريا بتاريخ 18 أكتوبر الجاري تقضي بإحالة 25 موظفا إلى التقاعد اعتبارا من 30 نوفمبر المقبل. وحسب القرارات الوزارية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن الإحالة إلى التقاعد وفقا لنص المادة رقم 76 من الخدمة المدنية. ووفق القرارات الوزارية، فإن الـ 25 موظفا منهم 8 مديرين من بينهم «وكلاء مساعدون بالتكليف»، 3 مديرين من قطاع المشاريع الكبرى ومدير واحد بقطاع الهندسة الصحية و2 من قطاع هندسة الصيانة ومدير واحد من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث ومدير من قطاع الشؤون المالية والادارية.



هذا بالإضافة الى 17 رئيس قسم منهم 5 رؤساء أقسام من قطاع الهندسة الصحية، و8 من هندسة الصيانة و2 من قطاع المشاريع الكبرى ورئيس قسم واحد من هندسة الطرق ورئيس قسم من قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة.