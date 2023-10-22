أعربت مدير عام الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هناء البطي عن ثقتها بانعكاس النقاشات التعليمية التي تناولتها ورشة عمل «إدارة النتائج» على أداء القائمين في الإدارات المعنية بالنتائج في الجهات المنوط بها مكافحة المنشطات في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.



واعتبرت البطي في تصريح صحافي على هامش اختتام الورشة المقامة في البلاد على مدى 3 أيام في فندق سانت ريجيس أن مثل هذه اللقاءات والأنشطة تعد خطوة هامة في تطوير برامج مكافحة المنشطات في الجهات المعنية بها على مستوى المنطقة.



وأكدت ان النقاشات التعليمية التي تناولتها ورشة العمل الأسبوع الماضي ستترجم إلى إمكانيات وخبرات تعزز أداء إدارات النتائج في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.



وتقدمت البطي بالشكر والامتنان للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والقائمين عليها، وذلك على الدعم المقدم والشراكة في تنظيم هذه الورشة، متطلعة إلى مواصلة التعاون الوثيق في المستقبل.



ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) أوليفييه نيجلي أن ورشة عمل «إدارة النتائج» ستلعب دورا مهما في تطوير وتعزيز جودة قدرات إدارة النتائج في جميع أنحاء دول المنطقة، لافتا إلى ان هذا التطوير يعد أولوية بالنسبة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.



وأعرب نيجلي عن سعادته بأن أتيحت له الفرصة للاجتماع بممثلي الجهات المعنية بمكافحة المنشطات في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والتواصل مع موظفي إدارة النتائج من مختلف المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات في ورشة العمل، مشيرا إلى أن إدارة النتائج جزء لا يتجزأ من برنامج مكافحة المنشطات.