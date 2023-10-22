قطاع غزة يشهد عقاباً جماعياً من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود

ندين قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال وندعو المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية لهم

نستنكر ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات ونطالب بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة

ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة الكويت في قمة القاهرة للسلام هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



فخامة الأخ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة..



إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..



أصـحــاب الـمـعـالــــي والسعادة.. الحضور الكريم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



في البداية، يطيب لي أن أنوب عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأن أنقل إليكم جميعا خالص تحيات سموه وصادق دعواته لكم بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير للمنطقة والعالم أجمع.



ونتقدم بالشكر الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على عقد هذه القمة التي تأتي في ظل تطورات استثنائية مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بل العالم كله.



أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..



أصحاب المعالي والسعادة



نتابع بكل ألم استمرار وتصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ونشهد العقاب الجماعي الذي يتعرضون له من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجالا والاستمرار في استهداف الخدمات الأساسية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود ودعوات التهجير القسري لسكان القطاع.



ولا يخفى على أحد أن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.



أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..



أصحاب المعالي والسعادة



إن هذه المأساة الإنسانية هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.



والـكـــويــت إذ تـجـــــدد إدانتها لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات فإنها تدين في الوقت نفسه قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال وتدعو المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكل العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة.



كما ترفض الكويت أي دعوات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطـيــنــي الشقيـــق وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.



وختاما، فإننا في الكويت قادة وحكومة وشعبا نؤكد موقفنا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 ونجدد تمسكنا بخيار السلام العادل الشامل كخيار استراتيجي وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.



إلى ذلك، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء امس قادما من جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في قمة القاهرة للسلام.



هذا، وغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد ترؤس وفد الكويت في قمة القاهرة للسلام المقامة بمدينة القاهرة.



وكان في وداع سموه وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة أحمد سمير وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم ونائب السفير الوزير المفوض مشاري يوسف النيباري والسادة أعضاء سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك لترؤس وفد الكويت في قمة القاهرة للسلام.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير قطاع الأعمال العامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة م.محمود مصطفى عصمت وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم ونائب السفيـر الوزيــر المفوض مشاري يوسف النيباري والملحق العسكري العميد حسين عبدالمحسن العتيبي ورئيس المكتب الأمني العميد بدر عبدالهادي الشنفا وأعضاء سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر البلاد، متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لترؤس الكويت في قمة القاهرة للسلام.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

سموه أكد موقف الكويت المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

ممثل الأمير شكر الرئيس المصري: قمة القاهرة للسلام أكدت الدور البارز لمصر على الساحتين الإقليمية والدولية

بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لقيه سموه والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة جسدتا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة والتي تحظى برعاية دائمة واهتمام بالغ من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. كما أكد سموه على أن مبادرة قمة القاهرة للسلام أتت لتؤكد على الدور البارز لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات جسام وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان، مؤكدا سموه على موقف الكويت المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة. متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى عز وجل أن يكلل بالتوفيق جهود فخامته لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.