بشار جاسم



يعرض حاليا على منصة شاهد مسلسل «عنبر 6» السيزون الثاني، تأليف هاني سرحان، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر وايرين يوسف وهند عبدالله ومي سعيد ومن إخراج علي العلي وإنتاج جمال سنان.



«الأنباء» تواصلت مع النجمة فاطمة الصفي المشاركة في هذا المسلسل، فقالت: سعيدة جدا بعد عرض الحلقات الأولى لمسلسل عنبر 6 وسعيدة بتجسيد شخصية أحلام فيه التي سُجنت بعد طعنها لزوجها 30 طعنة والذي كان يجسد دور الزوج بالسيزون الأول الفنان محمد العلوي ليحصل لها العديد من الأمور داخل السجن من حيث الأحزاب والقوة وفرض الشخصية، كما شاهدنا في الجزء الأول، وفي هذا الجزء هناك العديد من المفاجآت التي أتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين.



وعن تأخير موعد عرض السيزون الثاني تقول: السيزون الثاني صورناه قبل سنة ونصف في لبنان ولكن تم عرضه قبل أسبوع تقريبا وهي خطة وضعتها الـ mbc ممثلة بـ«شاهد» ورأت أن هذا هو التوقيت المناسب لعرضه لأسباب تسويقية والفرق بين السيزون الأول والثاني أن الأول كان وايد صعب علي، خصوصا أن الشخصية لها حدثان، حدث الزوجة ببيت زوجها وحدث السجينة بالسجن نفسه ووايد تعبتني وبالسيزون الثاني مشيت على الأساس الذي كان بالسيزون الأول وشخصية أحلام هي شخصية مثقفة وواعية وراضية بحكم المحكمة والقانون لأنها معترفة بجريمتها مع زوجها وفي تغيير كبير بالشخصية من خلال الحلقات المقبلة وتم التصوير بمصنع قديم بلبنان وتم بناء لوكيشن ضخم للسجن وهذا مو شي جديد على المنتج جمال سنان والحمد لله على ردة فعل الجمهور تجاه الحلقات الأولى من السيزون الثاني لمسلسل عنبر 6 الذي أشارك فيه البطولة مع مجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات من كل الدول العربية، منهم صبا مبارك ومرام علي ومحمد علي وآيتن عامر ورانيا عيسى وريان حركة وغريتا عون وفايز قزق وكريستين شويري ونهلا داود ونواف الظفيري وائل منصور.



وعن جديدها في رمضان تقول: «والله عندي نصان وهما مميزان لكن ما اخترت للحين أي واحد فيهما للأمانة وراح أكون حريصة على ان أقدم عملا واحدا في رمضان».