دارين العلي



في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في شأن قضية محاولة اختراق أنظمة فواتير الكهرباء والماء لاستجلاء الحقيقة، شكلت النيابة العامة لجنة تحقيق حول هذا الأمر، تضم ممثلين من إدارة الخبراء وجامعة الكويت.



وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ «الأنباء» إن «تفاصيل القضية التي بدأت بالقبض على عدد من المتهمين من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن محاولتهم اختراق أنظمة الوزارة مازالت منظورة أمام النيابة العامة»، مبينة أنه «سبق لوزارة الكهرباء والماء تقديم إفادتها بشأن كل ما يتعلق بتفاصيل هذه القضية وكيفية قيام موظفيها العاملين في الإدارات المعنية التابعة لقطاع خدمات العملاء بإدخال القراءات وإصدار فواتير العملاء».



وأوضحت المصادر أنه «تم اقتصار أعضاء اللجنة على ممثلين من إدارة الخبراء وجامعة الكويت دون وجود ممثلين في اللجنة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على اعتبار ان الوزارة طرف في هذه القضية».