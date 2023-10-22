بداح العنزي



وافقت البلدية على استقطاع جزء من دركال شمال غرب منطقة كبد، وذلك لتخصيص موقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة للمساكن منخفضة التكاليف.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتاب سيرفع للمجلس البلدي:



1 - تقدمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 26/12/2021، المتضمن طلبها تخصيص أحواض تجميع وتصريف مياه أمطار وقنوات مائية ووصلة مائية ومسارات صرف مياه أمطار حول منطقة المساكن الميسرة «منخفضة التكاليف» الإسكانية للحماية من أخطار السيول ولتوجيه مياه الأمطار الى أحواض التخزين، كما هو موضح مواقعها بالكروكي، وذلك تحت أعمال (الاتفاقية رقم (أ.هـ/ط/228) دراسة وتصميم أنظمة صرف مياه أمطار للمناطق الحضرية وحمايتها من السيول)، كما أن الهيئة بكتابها المذكور قد أرفقت موافقات وزارات الخدمات على المواقع المطلوبة للتخصيص.



لذلك فإن الرأي الفني: الموافقة على استقطاع جزء من دركال (شمال غرب منطقة كبد) المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.أ.ب/32/1/2017) تاريخ 25/10/2017 البالغ مساحته 32.42كم2 ليصبح الدركال بمساحة 30.89كم2 حسب الكروكي المرفق، وذلك لتخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض، ومسارات لصرف مياه الأمطار تتبع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك حول منطقة المساكن الميسرة «منخفضة التكاليف» الإسكانية وفق ما يلي:



٭ 3 أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار بمساحات متفاوتة وبعمق 2م ستكون محاطة بسور.



٭ قناة مائية مكشوفة، بعرض 40م.



٭ وصلة مائية تحت سطح الأرض، بعرض 40م.



٭ مسارات لصرف مياه الأمطار تحت سطح الأرض بعرض 25م.



كما هو موضح إحداثياتها ومواقعها بالكروكيات المرفقة، شريطة الآتي:



الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وأن يتم التنسيق معها قبل التنفيذ.



تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.



تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد أي موقع من المواقع المذكورة أعلاه بما لا يزيد على المساحة المقررة لأي موقع في حال وجود تعارض مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.